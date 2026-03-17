埼玉県行田市で女子中学生が、自身が産んだばかりの男の赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして逮捕されました。【映像】女子中学生が出産後赤ちゃんを庭に埋めたか行田市の15歳の少女は、産んだばかりの男の赤ちゃんの遺体を自宅の敷地内に埋めた死体遺棄の疑いがもたれています。警察によりますと、少女の父親が庭の雑草を処理するため、スコップで土を掘り起こしたところ、赤ちゃんの遺体を発見し通報しました。赤ちゃん