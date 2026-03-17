アメリカ海軍は、日本の横須賀基地（神奈川県横須賀市）を母港とするタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦「ロバート・スモールズ」が、米本土カリフォルニア州のサンディエゴ海軍基地へ帰還すると発表しました。【写真】間もなくサヨナラ！ 在日米軍最後の巡洋艦をいろんな角度からイッキ見！タイコンデロガ級は、アメリカ海軍で唯一の現役巡洋艦クラスであり、「ロバート・スモールズ」の米本土への配置換えにより、海外に前方展