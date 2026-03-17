スピリット航空は、ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に対し、再建支援計画と再建計画を提出した。第3四半期までに機材数を76機から80機にまで適性化し、エアバスA320型機とエアバスA321型機の構成とする。これにより債務やコストを削減するとともに、2027年から2030年にかけて新たな機体を追加する。また、フォートローダーデールやオーランド、デトロイト、ニューヨークなどの需要の高い市場と路線に注力し、機材稼働率を最適