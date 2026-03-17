ハンバーガーチェーン『ゼッテリア』からBIGな竜田チキンを使ったメニューが登場する。2026年3月18日から売り出されるのは、「チキン南蛮 タルタルバーガー」と「油淋鶏バーガー」。大きなチキンが豪快に挟まれた新商品、いったいどんな味わいなのか。定食の定番メニューがバーガーに！店内手仕込みのBIG竜田チキンを使用した新商品が2026年3月18日から発売する。チキン南蛮や油淋鶏はご飯のお供のイメージだが、そんな定食メニュ