WBC2026の開幕が近づき、ファンの間では代表メンバーの顔ぶれに熱い視線が注がれています。最強の布陣がそろった一方で、「あの選手の勇姿も見たかった」という声も少なくありません。今回は、ファンが選ぶ「代表に選ばれてほしかった選手」の顔ぶれを見ていきましょう。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実