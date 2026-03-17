プロフィギュアスケーターの織田信成さんは3月16日、自身のInstagramを更新。卒園式を迎えた長女との親子ショットを披露しました。【写真】織田信成&長女の親子ショット「成長を感じた時は涙腺崩壊です」織田さんは「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」とつづり、赤い着物を着た長女とのツーショットを1枚公開。長女が織田さんに寄り添ったほほ笑ましい姿です。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな