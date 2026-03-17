今年で没後１００年を迎える虚無主義者、無政府主義者の金子文子を描いた映画「金子文子何が私をこうさせたか」が全国で順次公開されている。文子の壮絶な人生を演じた主演の俳優・菜葉菜に、「魂ごと生きている」という伝説のアナキストを描いた映画を令和の今に送り出す意味や、昨年９月に死去して今作が遺作になった名優・吉行和子さんの思い出などを聞いた。文子役を演じることが決まると、菜葉菜は「ぬくぬくした時代に