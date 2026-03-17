広島の新井貴浩監督（４９）は１６日、日本代表「侍ジャパン」の一員としてＷＢＣに参加していた小園海斗内野手（２５）が２０日のソフトバンク戦（ペイペイ）から１軍に合流することを明かした。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−全体練習では坂倉に打撃指導。「今も状態が悪いわけじゃないんだけど、こういうのもあるよと。悪いから言っているわけじゃない。こういう感覚、こういうイメージがあるよとい