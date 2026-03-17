日本政府が中東・ホルムズ海峡への自衛隊派遣に慎重なのは、戦闘地域での活動に憲法や法制上の制約があるためだ。トランプ米大統領の意向や他国の出方を見極めつつ、ホルムズ海峡から離れた海域や戦闘収束後の派遣も視野に、実現可能な貢献策の検討を急いでいる。（政治部岡部雄二郎）海上警備行動高市首相は１６日の参院予算委員会で、自衛隊による機雷除去や船舶護衛、他国軍への後方支援のほか、情報収集目的での艦艇派遣