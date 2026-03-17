日本代表「侍ジャパン」に選出されていた阪神の坂本誠志郎捕手（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。準々決勝でベネズエラに敗れて敗退となった第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の戦いを振り返り、周囲への感謝を記した。坂本は大会開幕前に撮影した侍ジャパンの集合写真などを投稿し「今回の時間は、自分にとってかけがえのないものになりました。このような機会を与えてくれたチームメイトをはじめ、監