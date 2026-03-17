第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝敗退となった、野球日本代表「侍ジャパン」が１６日、チャーター機で帰国した。チームとして連覇の夢はかなわなかったが、阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）を海外メディアが絶賛している。米スポーツ専門局ＥＳＰＮのホルヘ・カスティーヨ記者や、ＳＮＳのＸなどで情報発信するショーン・スプラドリング記者などが将来的なメジャー挑戦に太鼓