お笑い芸人のカンニング竹山（54）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露した。【写真】彩りバッチリ！カンニング竹山が披露した手作り弁当たびたび自身のインスタで“チクザン弁当”と称し、手作り弁当を披露している竹山。今回の投稿では「おじさんが自分の為に作るが弁当がいつもおじさん弁当になる」とユーモア交じりにつづり弁当の写真を披露した。弁当は、紅しょうがや野菜に肉など、彩りのバラン