お笑いタレントのみなみかわ（43）が16日放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」に出演。9年前に購入した仮想通貨（暗号資産）の”現在の額”を告白した。みなみかわはこの日、「誰にも言ってない秘密」というテーマでトークを展開。「妻にまだ言ってないんですけども、2017年、TKOの木本（武宏）さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせていただきまして、買ったんです。だいたい30万円くらい」と切り出した。そして「そ