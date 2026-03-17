医療費が急に高くなると、「高額療養費制度を使えばかなり戻るはず」と考える人は多いでしょう。ただ、実際に戻る金額は、支払った額だけで決まるわけではありません。 年齢や所得、さらにその18万円の中に保険診療の対象外となる費用が含まれているかどうかで、結果は変わります。制度のしくみを正しく知っておくと、返金額の目安がつかみやすくなります。 高額療養費制度は「支払った金額の全額」が対象になるわけ