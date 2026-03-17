65歳から年金を受け取れる人の中には、「すぐもらうか、それとも繰下げるか」で迷う人が少なくありません。繰下げ受給をすると年金額は増えますが、誰にとっても必ず得とは言い切れません。 特に、65歳以降も長く働く予定があるなら、収入の状況や家族の年金、受け取りたい時期まで含めて考えることが大切です。数字だけを見るのではなく、自分の暮らしに合うかどうかで判断する視点が必要です。 繰下げ受給をすると