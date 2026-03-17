この春から営業職に就くことが決まり、不安を抱える社会人も多いのでは。13年連続・年間2億円を売り上げ続けるトップセールスの半沢ツヨシさんは「営業は役者。ゲームのキャラクターのように、自分が売りたい商品に合う“装備品”を身につけて空間づくりにも気を配る必要がある」という――。※本稿は、半沢ツヨシ『営業クエスト「即決」に導く“黄金の方程式”』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／L