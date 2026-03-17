高市政権の「責任ある積極財政」とは何か。法政大学の小黒一正教授は「現在のところ高市財政は現実的かつ緊縮的で、インフレも活用した財政運営を目指している可能性がある。極めて難度の高い財政運営の宣言だが、カギとなるのは2〜3％のインフレ率だ。その背後にある実質金利や為替の動きを含め、このインフレ率をどう維持し、国債残高（対GDP）を徐々に引き下げることができるかで、中長期的な財政再建の成否を決める可能性があ