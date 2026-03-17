イタリア代表の主将パスカンティーノ「スターバックスを飲んで…」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でプエルトリコを破り初の4強入りを果たすなど快進撃を繰り広げるイタリア代表の主将ビニー・パスカンティーノ内野手が、コーヒーストア「スターバックス」の“広告塔”となった。パスカンティーノが14日（日本時間15日）にインスタグラムに投稿したのは、スターバックスとのタイアップ投稿。「試合が行われ