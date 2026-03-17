17日未明、愛知県日進市で高校生らがバイクに乗っていた男3人に因縁をつけられ顔を殴られるなどした上、現金を奪われました。 【写真を見る】「タイマンはるか、金払うかどうするんだ」バイクに乗った3人組の男に高校生らが顔を殴られる…現金などを奪い3人組の男は逃走愛知・日進市 警察によりますと、17日午前1時ごろ、日進市赤池町の路上で原付バイク2台に乗った3人の男子高校生(18)が、1台のバイクに乗った男3人とすれ違