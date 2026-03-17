女の子と順調にデートを重ねていたにも関わらず、ある日、突然、冷たくされた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。その原因の一つに、あなたの何気ない仕草に対して、女の子が冷めてしまった可能性があります。そこで今回、女の子が冷めるような行動を避けていただくために、「片想いの男性に対して、女の子が冷める瞬間９パターン」を紹介させていただきます。【１】彼女や奥さんがいたことが分かった瞬間積極的にア