初対面の男女が集まる合コンでは、第一印象で「アリかナシか」を判断されやすいもの。変に物怖じするよりも、オタクならそのキャラを上手に生かしたほうが女性陣の注目を集めやすくなるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ありのままで勝てる！オタク男子ならではの合コン攻略術」をご紹介いたします。【１】「よよよよろしくお願いします！」と、キョドりながらも丁寧に挨拶する「