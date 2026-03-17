米アカデミー賞助演男優賞を受賞しながらも、授賞式を欠席していた米俳優ショーン・ペン（６５）がウクライナ・キーウを訪れていたことが分かった。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間１７日に公式インスタグラムを更新し、執務室でペンと談話するショットをアップ。「ショーン、あなたのおかげで、私たちはウクライナの真の友とはどのような存在かを知ることができました。あなたは全面戦争が始まったその日から、一貫