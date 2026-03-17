自然主義アクティブスキンケアブランド「INNISFREE（イニスフリー）」の人気アイテム『ノーセバム ミネラルパウダー』から、春限定デザイン「ピーチブロッサム」が登場。2026年4月1日（水）より数量限定で発売されます。桃色のパウダーときらめくラメ、さらにジューシーな桃の香りで春らしさを感じられる特別な仕上がりに♡サラサラ肌をキープしながら、ふんわり血色感をプ