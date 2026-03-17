青森県三沢市の沖合で17日未明、貨物船と漁船が衝突して、漁船の乗組員3人が行方不明になっていた事故で、先ほど3人が救助されました。午前1時20分ごろ三沢市から北東に約20キロメートルの沖合で貨物船の船長から「漁船と衝突し漁船が転覆している」と通報がありました。八戸海上保安部によりますと通報した貨物船「末広丸」と八戸市の港から出港した漁船「第六十五興富丸」が衝突し、興富丸が転覆して沈没したとみられています。