アメリカのトランプ大統領は16日、3月末に予定されていた米中首脳会談のための中国訪問について、1カ月ほど延期するよう中国に要請したことを明かしました。トランプ大統領：中国と協議中だ。本当は行きたいが、戦争のため、ここにいなければならない。そのため1カ月ほど延期するよう要請した。彼らと会えるのを楽しみにしている。トランプ大統領は、3月末に予定されていた米中首脳会談のための中国訪問について、1カ月ほど延期す