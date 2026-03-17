共働き夫婦の資産形成は、収入源が2つある強みを生かしつつ、将来の大きな出費に備えることが重要です。住宅購入や教育費など確実に必要となる資金は貯蓄で確保しながら、投資では夫婦で役割分担をしてリスクバランスを取ることが資産を築くポイントです。本記事では、山中伸枝氏の著書『イラストで要約NISA&iDeCo超入門』（インプレス）より一部を抜粋・再編集し、将来に備えた夫婦の資産運用について解説します。共働き夫