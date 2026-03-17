年金を遅らせて受け取ることで受給額が増える「繰下げ受給」。増額という言葉を信じ、5年間も貯金を取り崩して70歳まで受給を我慢した増額狙男さん（仮名・75歳）。しかし、待っていたのは予想外の現実でした。年金が増えたことによって税金や社会保険料の負担が上がり、かえって生活が苦しくなってしまったのです。「普通にもらっておけばよかった……」後悔する、70代男性の事例を紹介します。5年間の無収入に耐え、年金受給額を