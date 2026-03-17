NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月17日放送の第117話では、司之介（岡部たかし）が丈（杉田雷麟）を秘密を守るための仲間に引き込む。 参考：日高由起刀×杉田雷麟、『ばけばけ』で飛躍制作統括も「好きにしてください」と絶大な信頼 司之介がヘブン（トミー・バストウ）に「同じ“匂い”」を感じた第117話。 第118話では、司之介に共感したヘブンは、本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間に。家では