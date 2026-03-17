私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトとともに一軒家に住んでいます。先日、私の母が亡くなりました。暮らしていたのは独身時代に購入した私名義のマンション。父が亡くなったことをきっかけに実家を処分して引っ越してきてもらったのです。結婚してしばらくは夫婦2人で暮らしていましたが、その後そこに住んでいた母が他界し、マンションは空き部屋になりました。ゆっくり思い出を整理しようとしていた私ですが、夫が信じ