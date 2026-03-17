米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉アイアン復調に手応え！松山英樹を高精度AI分析同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始まるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。今大会でシーズン初優勝、ツアー2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が750ポイント（pt）を獲