3月6日〜8日まで、ゴルフフェアが開催。現場で見つけた面白いものをお伝えしたい。今回は、芯を喰った時とミスヒットの時で音が変わるという個性的なパターを紹介する。【写真】黄金の真鍮パターは、右打ちでも左打ちでも使えますそのパターは、リンクスから発売された『ONSA 00100（音叉・パター）』。この真鍮の完全削り出しモデルについて聞いてみた。「芯に当たると『チーン』という真鍮らしい打音が鳴ります。芯を外すと『ガ