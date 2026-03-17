昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。長男の尾崎智春氏が喪主を務めた。【写真】尾崎将司さんはジャンボ、ジェット、ジョーの3兄弟各界から多くの著名人が出席。「これだけの著名な方々にお越しいただいて、親父の偉大さを改めて感じました」としみじみ。一般参列・一般献花にもおよそ1000