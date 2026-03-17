昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。一般参列も1000人を数えた。お別れ会終了後、尾崎三兄弟として活躍した次男の健夫、三男の直道が取材に応じた。【写真】3兄弟でパシャリ尾崎将司氏を写真で振り返る健夫は兄譲りの野球センスでプロ野球のドラフトにも指名されたほどだが、兄の