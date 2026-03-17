イランのアラグチ外相はアメリカ・イスラエルとの戦闘について「二度と繰り返されない形で終結させなければならない」と主張し、抗戦を続ける考えを強調しました。【映像】抗戦を続ける考えを強調したアラグチ外相アラグチ外相は16日、アメリカのトランプ大統領が「イランは取引を望んでいる」と述べたことを念頭に「我々は停戦を要請していない」と否定しました。その上で、「我々は戦争を求めていない。この戦争は二度と繰