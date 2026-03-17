茂木外務大臣は、アメリカのルビオ国務長官と電話会談を行いました。ホルムズ海峡をめぐる日本の対応についても協議した可能性があります。【映像】イラン情勢を中心に意見交換したという茂木大臣会談は、およそ20分間行われイラン情勢を中心に意見交換しました。茂木外務大臣は、ホルムズ海峡での航行の安全確保に向けてアメリカを含む国際社会とも連携しあらゆる外交努力を行っていくと述べました。ルビオ国務長官からは、