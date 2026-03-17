アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡に艦艇を派遣するよう他国に求めたことを巡り、ドイツの国防相は「軍事的な介入は行わない」と拒否しました。【映像】ホルムズ海峡への艦艇の派遣を拒否したピストリウス国防相ドイツ・ピストリウス国防相「我々は外交を通じてホルムズ海峡の安全な航行を確保する用意がある。しかし、軍事的な介入は一切行わない」ドイツのピストリウス国防相は16日、「我々が始めたわけでもない戦争を