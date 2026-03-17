パリで開かれていたアメリカと中国の貿易協議が終了しました。3月末からのトランプ大統領訪中に向けた作業計画が話し合われましたが、訪中そのものが延期される可能性もあります。【映像】貿易協議に参加していたベッセント財務長官協議にはアメリカからベッセント財務長官らが、中国から何立峰副首相らが参加しました。アメリカ側は最高裁の違法判決を受け新しく課そうとしている関税について説明したほか、レアアースの輸