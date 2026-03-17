熊本市にある創業50年の食堂が、きょう17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)に登場する。店に入ると「おかえり〜」と迎えてくれる家族経営の店で、名物は50年変わらない味の「ホルモン煮込み定食」(780円)。さらに小鉢が山ほど付く定食や、4日かけて作るカレーなど、驚きの手作り料理が次々と登場。店主は「ロバート」、妻は「キャサリン」、息子は