「えっ……? これ放送のった?」と大焦りで問いかけたのは、元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実。10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演し、“後悔”する場面があった。田中みな実○あのは「めちゃくちゃ素敵でした」と絶賛「私、大塚さんを最近また聴きはじめて。青春だからね。めちゃくちゃ世代だよ」と語った田中は、大塚愛の「甘えんぼ」をリクエスト