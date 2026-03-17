信用取引では特殊・高度な注文方法を利用でき、トレードで活用すると便利です。この記事では各証券会社で、どの注文方法を利用できるのか調査しました。具体的な活用シーンも解説しますので、トレードで役立ててみてください。証券会社別・信用取引で利用できる高度注文今回はSBIネオトレード証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の6社について、対応している高度注文をま