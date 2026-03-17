【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『MAO』のOPテーマとなるKis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」が、4月6日に配信リリースが決定した。心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっている。アニメの放送も楽しみにしていてほしい。