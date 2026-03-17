フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）との笑顔ショットと披露した。「楽しい時間をありがとう」紀平選手は「りくりゅうがI AMモントリオールに」といい、アイスダンスでペアを組む西