ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!! ちとせよしのが、“肉感・肌感・質感”を真正面から表現。身体のリアリティを写し取る濃密グラビア。 「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏 表紙と巻頭グラビアを飾るのは、元鉄工所勤務という異色の経歴を持つグラビアアイドル、ちとせよ