全身法と分割法に、明確な優劣はない 総負荷量を統一すれば、効果に差違なし １日のトレーニングで全身を鍛える「全身法」と、全身をいくつかの部位に分けて１週間で全身を鍛える「分割法」、どちらが筋肥大率を最大化させるのかという問題は、以前から活発に議論が行われてきました。 2022年にマドリード工科大学から発表されたメタ分析では、総負荷量を統一することで全身法、分割法、どちらも同様の筋力増強