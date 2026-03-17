NZ財務省経済報告原油高止まりなら年間インフレは3%付近を維持 NZ財務省は経済報告を公表。 米イラン紛争が長期化し原油価格が高止まりすればNZ経済に顕著な影響が出るだろう。原油価格が6月末までに1バレル＝100ドル近辺で推移した場合、NZのインフレ率を0.5%押し上げ年間インフレは約3%で推移する可能性がある。長期にわたるショックはインフレと成長への影響を増幅させる可能性が高い。 NZ政府がインフレ加速の可能