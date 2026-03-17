日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3391（+53.0+1.59%） ホンダ1362（+17.5+1.30%） 三菱ＵＦＪ2661（+27+1.03%） みずほＦＧ6203（+108+1.77%） 三井住友ＦＧ5169（+89+1.75%） 東京海上5998（+102+1.73%） ＮＴＴ156（+0.3+0.19%） ＫＤＤＩ2647（+10+0.38%） ソフトバンク214（-0.6-0.28%） 伊藤忠2064（+32+1.5