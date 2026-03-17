【本日の見通し】ドル円はいったんドル高の調整も、イラン紛争への警戒感続く 昨日の市場でドル円は158.85円を付けるなど、ドル高の流れが一服する展開を見せた。ユーロドルが東京朝の1.1411ドルから1.15ドル台を回復するなど、ドル高に対する調整が目立った。 イラン紛争への警戒感は継続。トランプ大統領はホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船の派遣を各国に呼び掛けているが、今のところ明言した国は