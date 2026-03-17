東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.07高値159.75安値158.85 160.50ハイブレイク 160.12抵抗2 159.60抵抗1 159.22ピボット 158.70支持1 158.32支持2 157.80ローブレイク ユーロドル 終値1.1505高値1.1525安値1.1411 1.1664ハイブレイク 1.1594抵抗2 1.1550抵抗1 1.1480ピボット 1.1436支持1 1.1366支持2 1.1322ロ&#12