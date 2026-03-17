SP25 PRISMA Black ナスペックは、PRIMAREブランドのAVプリアンプ「SP25 PRISMA」を3月23日に発売する。カラーはBlackとTitanの2色。価格は951,500円。 11chの音声処理とプリアンプ機能を搭載。デュアル8ch DACチップを搭載し、フロント左右のスピーカーに信号を送る際、4ch分の変換を行なうことでバイアンプ駆動を実現。ステレオ音質をさらに向上できるという。 Titan Dolby Atmos、DTS:Xをはじ