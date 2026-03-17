木南晴夏が主演を務める4月9日スタートのドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）に、佐津川愛美、月城かなと、森優作、YU、白本彩奈、吉田萌果、安井順平の出演が決定した。【写真】妻を追い詰める“モラハラ夫”役に中村俊介が決定本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄